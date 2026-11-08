"Продолжает прогрессировать": Энрике сделал оптимистичное заявление о Забарном после игры ПСЖ

Илья Забарный и Луис Энрике / Фото Getty Images
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об уровне игры своего подопечного Ильи Забарного. Украинец произвел на тренера приятное впечатление.
Забарный забил единственный гол в ворота Труа (1:0) в матче внутреннего чемпионата. Слова Энрике после игры приводит сайт culturepsg.com.
Что Энрике сказал о Забарном
Украинский защитник удачно "подключился" к атакующим действиям команды на 39-й минуте, когда во второй раз в сезоне отличился в матчах Лиги 1. На этот раз это произошло после паса от Майюлу.
Гол оказался единственным и победным для команды из столицы Франции, что не смог обойти главный тренер команды.
Я думаю, он продолжает совершенствоваться. С каждым матчем мы видим, что он чувствует себя на поле все более комфортно. Мы довольны его уровнем. Я ожидаю гораздо большего от всех игроков, в том числе и от Забарного, но особенно рад, что он забил гол. Он очень хорошо играет в штрафной площади в атаке
Тренер также добавил, что в момент прихода в клуб, летом 2025 года, Забарный был несколько иным футболистом – центральным защитником, который очень комфортно чувствует себя как с мячом, так и без него.
Как складывается сезон для Забарного
Илья забил больше, чем звезды. С двумя голами в активе он входит в список бомбардиров ПСЖ в этом сезоне, именно в чемпионате Франции, неожиданно обойдя лидеров атаки клуба, претендентов на "Золотой мяч" этого года Усмана Дембеле и Хвичу Кварацхелия.
Во всех турнирах этого сезона украинец сыграл 9 матчей. Чуть больше половины из них, 5 игр, пришлись на чемпионат Франции.
Отметим, что 24-летний Забарный попал в заявку Андреа Мальдери на ноябрьские матчи Лиги наций.
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