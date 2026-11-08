"Продовжує покращуватися": Енріке зробив оптимістичну заяву про Забарного після гри ПСЖ

Забарний став автором єдиного голу у ворота Труа (1:0) у матчі внутрішньої першості. Слова Енріке після гри цитує ресурс culturepsg.com.

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Що Енріке сказав про Забарного

Український захисник вдало "підключився" до атакувальних дій команди на 39-й хвилині, коли вдруге у сезоні відзначився у матчах Ліги 1. Цього разу це сталося після пасу від Маюлу.

Гол виявився єдиним і переможним для колективу зі столиці Франції, що не зміг оминути головний тренер команди.

Я думаю, він ще продовжує покращуватися. З кожним матчем ми бачимо більш комфортного гравця. Ми задоволені його рівнем. Я очікую набагато більшого від усіх гравців, від Забарного теж, але особливо радий, що він забив гол. Він дуже добре грає у штрафному майданчику в атаці– сказав Луїс Енріке.

Тренер також додав, що у момент приходу до клубу, влітку 2025-го, Забарний був дещо іншим футболістом – центральним захисником, який дуже комфортно почувається з м’ячем та без нього.

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Як складається сезон для Забарного

Ілля забив більше за зірок. З двома голами в активі він знаходиться у списку бомбардирів ПСЖ цього сезону, саме в чемпіонаті Франції, несподівано обійшов лідерів атаки клубу, претендентів на цьогорічний "Золотий м'яч" Усмана Дембеле та Хвічу Кварацхелію.

У всіх турнірах цього сезону українець зіграв 9 матчів. Трохи більше половини з них, 5 ігор, припали на чемпіонат Франції.

Зазначимо, що 24-річний Забарний потрапив до заявки Андреа Мальдери на листопадові матчі Ліги націй.