Україна – Угорщина: коли початок матчу Ліги націй

У понеділок, 5 жовтня, Україна та Угорщина вдруге зустрінуться у новому сезоні Ліги націй УЄФА. Цього разу поєдинок формально відбудеться на полі української збірної.

Гру знову приймає словацький стадіон у Трнаві. Саме тут у п'ятницю, 2 жовтня, відбувся перший номінально домашній матч збірної України в цьому розіграші Ліги націй проти збірної Північної Ірландії, повідомляє 24 Канал.

О котрій почнеться матч Україна – Угорщина

Поєдинок 4 туру Ліги націй у Дивізіоні В між збірними України й Угорщини розпочнеться о 21:45 за київським часом (тобто, о 20:45 за словацьким часом). Однак трансляція зі стадіону почнеься раніше, адже в прямому етері буде вихід команд на поле, виконання гімнів країн і передматчеве жеребкування.

Переглянути поєдинок в Україні можна на медіасервісі MEGOGO та на каналі "MEGOGO СПОРТ", який доступний у Т2 та кабельних мережах. Традиційно зустрічі національної збірної країни передуватиме передматчева студія, де ведучі й експерти проаналізують усі події довкола гри. Студія розпочнеться о 20:30.

Як дивитись матч Україна – Угорщина на MEGOGO

Поєдинок між збірними України й Угорщини буде доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO. Аби переглядати поєдинок через мережу інтернет, на телевізорі, планшеті чи смартфоні, потрібно мати активну підписку на платні пакети MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".

Тут треба шукати матч у розділі "Спорт" або ж на окремому телеканалі "MEGOGO ФУТБОЛ 1".

У вільному доступі гра між українцями й угорцями буде на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який є в доступі в Т2 та кабельних операторів.

Що відомо про результати України в Лізі націй?

Збірна України відмінно розпочала виступи в цьому сезоні Ліги націй. Підопічні Андреа Мальдери на виїзді обіграли збірну Угорщину з рахунком 1:0, завдяки голу головою від Сікана.

Утім далі результати українців погіршились. Зокрема після 10 замін у стартовому складі в Тбілісі наша команда зіграла внічию зі збірною Грузії.

А ось у поєдинку з Північною Ірландією стався неочікуваний провал. Збірна Україна зазнала однієї з найганебніших поразок у своїй історії, найбільш розгромної з-поміж усіх офіційних домашніх поєдинків. "Синьо-жовті" поступились британцям із рахунком 0:3.