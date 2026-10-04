Матч вновь пройдет на словацком стадионе в Трнаве. Именно здесь в пятницу, 2 октября, состоялся первый номинально домашний матч сборной Украины в этом розыгрыше Лиги наций против сборной Северной Ирландии, сообщает 24 Канал.

Во сколько начнется матч Украина – Венгрия

Поединок 4-го тура Лиги наций в Дивизионе В между сборными " Украины и Венгрии " начнется в 21:45 по киевскому времени (то есть, в 20:45 по словацкому времени). Однако трансляция со стадиона начнется раньше, ведь в прямом эфире будут показаны выход команд на поле, исполнение гимнов стран и предматчевая жеребьевка.

Посмотреть матч в Украине можно на медиасервисе MEGOGO и на канале "MEGOGO СПОРТ", который доступен в Т2 и кабельных сетях. Традиционно встрече национальной сборной страны будет предшествовать предматчевая студия, где ведущие и эксперты проанализируют все события, связанные с игрой. Студия начнется в 20:30.

Как смотреть матч Украина – Венгрия на MEGOGO

Поединок между сборными Украины и Венгрии будет доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO. Чтобы смотреть матч через интернет на телевизоре, планшете или смартфоне, необходимо иметь активную подписку на платные пакеты MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кино" и "Спорт".

Здесь нужно искать матч в разделе "Спорт" или на отдельном телеканале "MEGOGO ФУТБОЛ 1".

В свободном доступе матч между украинцами и венграми будет транслироваться на телеканале "MEGOGO СПОРТ", который доступен в сети Т2 и у кабельных операторов.

Что известно о результатах Украины в Лиге наций?

Сборная Украины отлично начала выступления в этом сезоне Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдеры на выезде обыграли сборную Венгрии со счетом 1:0 благодаря голу головой от Сикана.

Однако дальше результаты украинцев ухудшились. В частности, после 10 замен в стартовом составе в Тбилиси наша команда сыграла вничью со сборной Грузии.

А вот в матче с Северной Ирландией произошел неожиданный провал. Сборная Украины потерпела одно из самых позорных поражений в своей истории, самое разгромное среди всех официальных домашних матчей. "Сине-желтые" уступили британцам со счетом 0:3.