В Англії повідомили невтішні новини щодо Мудрика
Михайло Мудрик досі відновлюється від травми, якої зазнав фактично одразу після першої гри за Тоттенгем. Схоже, реабілітація українця затягується.
Про це повідомило видання The Standard. З огляду на нові терміни відновлення гравця, він, швидше за все, не допоможе збірній України в найближчих матчах Ліги націй.
Коли Мудрик повернеться на поле
Вінгер Тоттенгема продовжує відновлюватись після травми гомілкостопа. Раніше була інформація, що він зможе зіграти вже найближчими вихідними в поєдинку проти Крістал Пелес.
Утім, за новими даними, українець буде поза грою ще майже місяць. Лондонці очікують повернення на поле орендованого в Челсі футболіста 21 листопада в поєдинку проти Іпсвіча.
Теоретично, Мудрик міг би зіграти й раніше. Утім у "шпорах" ретельно ставляться до здоров'я футболістів і не збираються ризикувати ними задля швидшого повернення до гри. Це означає, що на нього навряд чи зможе розраховувати збірна України, яка вже 14 листопада проведе матч 5 туру Ліги націй проти Північної Ірландії.
Що відомо про Мудрика в Тоттенгемі
Михайло Мудрик улітку 2026 року отримав дозвіл повернутись до футболу після майже 2-річної дискваліфікації через допінг. У пошуку ігрової практики українець вирушив до Тоттенгема, який тренує Роберто де Дзербі, котрий фактично дав дорогу гравцю у великий футбол у Шахтарі ще у 2021 році.
Мудрик дебютував за "шпор" у матчі АПЛ, вийшовши на заміну, але одразу після гри поскаржився на біль у гомілкостопі. Через травму він пропустив вереснево-жовтневі матчі збірної України.
Роберто де Дзербі спершу повідомляв, що Мудрик відновиться наприкінці жовтня. Утім згодом заявив, що термін реабілітації українця затягується.
Крім того, в Англії появу українця на трибунах під час матчу Шахтаря проти АЕКа в Лізі чемпіонів назвали поганим сигналом. Це означало, що Мудрик ще не тренується на повну, і, отже, далекий від повернення на поле.