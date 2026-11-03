Спорт Top News Бокс News Я не хотіла б заглиблюватись у цю тему, – ексдружина Кличка розповіла про Панеттьєрі
3 листопада, 13:03
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Оновлено - 13:11, 3 листопада

Я не хотіла б заглиблюватись у цю тему, – ексдружина Кличка розповіла про Панеттьєрі

Сергій Цигульський

Колишня дружина Віталія Кличка Наталя Єгорова поділилась своїми спогадами про колишню наречену Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі. Також вона розповіла про стосунки зі своєю племінницею Каєю-Євдокією.

Про це вона розказала в інтерв'ю для видання oboz.ua. Жінка цього року вперше за тривалий час відвідала Україну.

Що Наталя Єгорова розповіла про Гайден Панеттьєрі

Єгорова зазначила, що не хотіла б заглиблюватись у цю тему. Утім їй безмежно шкода через те, що Гайден Панеттьєрі померла.

Вона була неймовірно світлою, теплою й оптимістичною людиною. Вона любила життя та любила людей,
– зауважила колишня дружина Віталія Кличка.

Наталя додала, що їй дуже боляче від того, що Гайден так рано пішла з життя, з цього світу. А от свої стосунки з донькою Панеттьєрі та своєю племінницею Каєю-Євдокією жінка забажала лишити приватними.

Як стало відомо про смерть Гайден Панеттьєрі та що відбувалось після цих подій

Колишня кохана Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі пішла з життя 17 серпня 2026 року. Їй було всього 36 років. Офіційна судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало передозування різними препаратами.

Незадовго до смерті жінка випустила мемуари, де відкрито розповіла про свою багаторічну боротьбу з алкогольною та наркотичною залежностями. Власне залежність акторки стала причиною того, що Володимир Кличко розірвав із нею стосунки та забрав доньку Каю-Євдокію на Батьківщину. У Києві з її вихованням боксеру допомагала його мати.

Після смерті Гайден Володимир Кличко отримав дозвіл суду Каліфорнії тимчасово керувати майном своєї 11-річної доньки, яка успадкувала статки своєї матері. Сам колишній боксер наголошував, що його мета – винятково захистити активи доньки.

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