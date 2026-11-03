Я не хотела бы углубляться в эту тему, – бывшая жена Кличко рассказала о Панеттьери

Об этом она рассказала в интервью изданию oboz.ua. В этом году женщина впервые за долгое время посетила Украину.

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Что Наталья Егорова рассказала о Хейден Панеттьери

Егорова отметила, что не хотела бы углубляться в эту тему. Впрочем, ей бесконечно жаль, что Хейден Панеттьери умерла.

Она была невероятно светлым, теплым и оптимистичным человеком. Она любила жизнь и любила людей– отметила бывшая жена Виталия Кличко.

Наталья добавила, что ей очень больно от того, что Хейден так рано ушла из жизни, из этого мира. А вот свои отношения с дочерью Панеттьери и своей племянницей Каей-Евдокией женщина пожелала оставить непубличными.

Как стало известно о смерти Хейден Панеттьери и что происходило после этих событий

Бывшая возлюбленная Владимира Кличко Хейден Панеттьери ушла из жизни 17 августа 2026 года. Ей было всего 36 лет. Официальная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала передозировка различными препаратами.

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Незадолго до смерти женщина выпустила мемуары, в которых откровенно рассказала о своей многолетней борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Именно зависимость актрисы стала причиной того, что Владимир Кличко разорвал с ней отношения и забрал дочь Каю-Евдокию на родину. В Киеве с ее воспитанием боксеру помогала его мать.

После смерти Хейден Владимир Кличко получил разрешение суда Калифорнии временно распоряжаться имуществом своей 11-летней дочери, унаследовавшей состояние своей матери. Сам бывший боксер подчеркивал, что его цель – исключительно защитить активы дочери.