Я не хотіла б заглиблюватись у цю тему, – ексдружина Кличка розповіла про Панеттьєрі

Про це вона розказала в інтерв'ю для видання oboz.ua. Жінка цього року вперше за тривалий час відвідала Україну.

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Що Наталя Єгорова розповіла про Гайден Панеттьєрі

Єгорова зазначила, що не хотіла б заглиблюватись у цю тему. Утім їй безмежно шкода через те, що Гайден Панеттьєрі померла.

Вона була неймовірно світлою, теплою й оптимістичною людиною. Вона любила життя та любила людей– зауважила колишня дружина Віталія Кличка.

Наталя додала, що їй дуже боляче від того, що Гайден так рано пішла з життя, з цього світу. А от свої стосунки з донькою Панеттьєрі та своєю племінницею Каєю-Євдокією жінка забажала лишити приватними.

Як стало відомо про смерть Гайден Панеттьєрі та що відбувалось після цих подій

Колишня кохана Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі пішла з життя 17 серпня 2026 року. Їй було всього 36 років. Офіційна судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало передозування різними препаратами.

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Незадовго до смерті жінка випустила мемуари, де відкрито розповіла про свою багаторічну боротьбу з алкогольною та наркотичною залежностями. Власне залежність акторки стала причиною того, що Володимир Кличко розірвав із нею стосунки та забрав доньку Каю-Євдокію на Батьківщину. У Києві з її вихованням боксеру допомогала його мати.

Після смерті Гайден Володимир Кличко отримав дозвіл суду Каліфорнії тимчасово керувати майном своєї 11-річної доньки, яка успадкувала статки своєї матері. Сам колишній боксер наголошував, що його мета – винятково захистити активи доньки.