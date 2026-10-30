Усик вийшов з відвертою заявою про Роналду

Колишній триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик висловився про гру Кріштіану Роналду. Легендарний боксер приємно вразив українця.

Усик відвідав футбольний матч чемпіонату Саудівської Аравії. Про реакцію українського боксера на це дійство повідомив акаунт місцевої футбольної ліги у соцмережі Х.

Як Усик прокоментував голи Роналду

У четвер, 29 жовтня, в Ер-Ріяді Аль-Наср переміг Аль-Холуд з рахунком 5:3. Хет-триком у складі переможців відзначився 41-річний Кріштіану Роналду.

Неймовірний матч, просто неймовірний. Кріштіану, знаєте, він інопланетянин,

– сказав Усик місцевим журналістам після матчу.

Зазначимо, що останнього дня жовтня в Ер-Ріяді відбудеться масштабний вечір боксу, який очолить мексиканець Сауль "Канело" Альварес. Одним з відвідувачів спортивного заходу стане український боксер.

Що відбувається у кар’єрі Роналду

Португалець став ближчим до власної цілі – 1000 голів у професійному футболі. Тепер на його рахунку 985 результативних пострілів.

Нещодавно він відреагував на перемогу у голосуванні за найкращого володаря "Золотого м'яча" всіх часів. Португалець присвятив нагороду вболівальникам з усього світу.

Щоправда, не усі перебувають у захваті від кар’єрного шляху португальського ветерана. Ерік тен Гаг, колишній головний тренер Манчестер Юнайтед, розкритикував експодопічного. Фахівець вважає, що зірковий Кріштіану не відпрацьовував на тренуваннях.