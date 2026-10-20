Кріштіану Роналду переживає неприємний період кар’єри. Португальський нападник став об’єктом критики екснаставника, пише The Athletic.

Що сказав тен Хааг про Роналду

Нідерландський фахівець звинуватив португальського 41-річного футболіста у недостатній самовіддачі під час його другого пришестя у Манчестер Юнайтед.

Він не бігав ні з м’ячем, ні без м’яча. Причина була в тому, що він неналежним чином готував себе,

– сказав тен Хаг.

Тренер додав, що говорив про це футболісту особисто та просив того знаходити кращі позиції у карному майданчику суперника, щоб партнери по команді могли створювати йому більше гольових нагод.

Тен Хааг також закинув Роналду недостатній рівень працездатності на тренуваннях. Він не досягав потрібного рівня пульсу. Коли ми бігли три кола після поразки від Брентфорда, він пробіг лише два. Він підвів мене особисто і всю команду,

– розповів тренер.

Під керівництвом Еріка тен Хаага Роналду провів лише 16 матчів у сезоні 2022/23. У цей період нападник забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Що відбувається у кар’єрі Роналду

Кріштіану Роналду зі скандалом самовільно залишив розташування збірної Португалії під час вересневих матчів Ліги націй. Родина 41-річного спортсмена повідомила, що він може не повернутись на міжнародний рівень.

Нещодавно футболіст взяв участь у рекламному ролику китайської компанії, автомобілі якої росіяни використовують у війні проти України.

Також легендарний гравець вклав кошти у побудову фабрики на південному сході рідної країни.