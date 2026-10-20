Криштиану Роналду переживает неприятный период в карьере. Португальский нападающий подвергся критике со стороны бывшего наставника, пишет The Athletic.

Что сказал тен Хааг о Роналду

Нидерландский специалист обвинил 41-летнего португальского футболиста в недостаточной самоотдаче во время его второго прихода в Манчестер Юнайтед.

Он не бегал ни с мячом, ни без мяча. Причина заключалась в том, что он ненадлежащим образом готовился,

– сказал тен Хаг.

Тренер добавил, что говорил об этом футболисту лично и просил его занимать более выгодные позиции в штрафной площади соперника, чтобы партнеры по команде могли создавать ему больше голевых моментов.

Тен Хааг также упрекнул Роналду в недостаточном уровне работоспособности на тренировках. Он не достигал необходимого уровня пульса. Когда мы бежали три круга после поражения от Брентфорда, он пробежал только два. Он подвел меня лично и всю команду,

– рассказал тренер.

Под руководством Эрика тен Хаага Роналду провел всего 16 матчей в сезоне 2022/23. За этот период нападающий забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Что происходит в карьере Роналду

Криштиану Роналду со скандалом самовольно покинул расположение сборной Португалии во время сентябрьских матчей Лиги наций. Семья 41-летнего спортсмена сообщила, что он может не вернуться на международный уровень.

Недавно футболист принял участие в рекламном ролике китайской компании, автомобили которой россияне используют в войне против Украины.

Также легендарный игрок вложил средства в строительство фабрики на юго-востоке своей родной страны.