Усик вийшов з відвертою заявою про Роналду

Усик відвідав футбольний матч чемпіонату Саудівської Аравії. Про реакцію українського боксера на це дійство повідомив акаунт місцевої футбольної ліги у соцмережі Х.

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Як Усик прокоментував голи Роналду

У четвер, 29 жовтня, в Ер-Ріяді Аль-Наср переміг Аль-Холуд з рахунком 5:3. Хет-триком у складі переможців відзначився 41-річний Кріштіану Роналду.

Неймовірний матч, просто неймовірний. Кріштіану, знаєте, він інопланетянин– сказав Усик місцевим журналістам після матчу.

Зазначимо, що останнього дня жовтня в Ер-Ріяді відбудеться масштабний вечір боксу, який очолить мексиканець Сауль "Канело" Альварес. Одним з відвідувачів спортивного заходу стане український боксер.

Що відбувається у кар’єрі Роналду

Португалець став ближчим до власної цілі – 1000 голів у професійному футболі. Тепер на його рахунку 985 результативних пострілів.

Нещодавно він відреагував на перемогу у голосуванні за найкращого володаря "Золотого м'яча" всіх часів. Португалець присвятив нагороду вболівальникам з усього світу.

Щоправда, не усі перебувають у захваті від кар’єрного шляху португальського ветерана. Ерік тен Гаг, колишній головний тренер Манчестер Юнайтед, розкритикував експодопічного. Фахівець вважає, що зірковий Кріштіану не відпрацьовував на тренуваннях.