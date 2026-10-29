Роналду вийшов з важливим зверненням до світу

Форвард Аль-Насру та збірної Португалії не залишився осторонь резонансного голосування, яке організували з нагоди 70-річчя престижної футбольної нагороди. Його підсумки викликали бурхливу реакцію серед футбольних фанатів, а сам формат вибору найкращого гравця опинився під критикою, передає 24 Канал.

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Роналду звернувся до вболівальників після перемоги

Журнал France Football запропонував уболівальникам визначити найкращого володаря "Золотого м'яча" в історії. До списку потрапили десять легендарних футболістів, які щонайменше двічі здобували цю нагороду.

Серед номінантів були Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Роналдо, Йоган Кройфф, Франц Беккенбауер, Мішель Платіні та інші видатні гравці різних поколінь.

У підсумку перемогу здобув Кріштіану Роналду зразка 2008 року. Тоді португалець виступав за Манчестер Юнайтед, з яким виграв Лігу чемпіонів, а також уперше в своїй кар'єрі отримав "Золотий м'яч".

Після оголошення результатів зірковий нападник опублікував допис у соцмережі X, у якому подякував своїм прихильникам.

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Футбол належить уболівальникам! Дякую всім фанатам в усьому світі. "Золотий м'яч" усіх часів – це також ваша нагорода– написав Роналду.

Голосування за "Золотий м'яч" розкритикували в мережі

Попри гучний результат, ініціатива France Football викликала невдоволення частини футбольної спільноти. Критики вважають, що порівнювати найвидатніших гравців різних епох надзвичайно складно, адже кожен із номінантів домінував у власний час.

Окреме обурення спричинила платна участь в опитуванні. За повідомленнями про умови голосування, один голос коштував один євро, а кількість голосів від одного користувача не обмежувалася. Це породило звинувачення в тому, що підсумок міг залежати не лише від популярності футболіста, а й від готовності його прихильників платити за підтримку кумира.

Нагадаємо, раніше Роналду покарали за бойкот збірної Португалії та оштрафували на символічну суму.