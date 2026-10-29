Роналду выступил с важным обращением к миру

Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии не остался в стороне от громкого голосования, организованного по случаю 70-летия престижной футбольной награды. Его итоги вызвали бурную реакцию среди футбольных болельщиков, а сам формат выбора лучшего игрока подвергся критике, передает 24 Канал.

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Роналду обратился к болельщикам после победы

Журнал France Football предложил болельщикам определить лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории. В список вошли десять легендарных футболистов, которые как минимум дважды получали эту награду.

Среди номинантов были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо, Йохан Кройф, Франц Беккенбауэр, Мишель Платини и другие выдающиеся игроки разных поколений.

В итоге победу одержал Криштиану Роналду 2008 года. Тогда португалец выступал за Манчестер Юнайтед, с которым выиграл Лигу чемпионов, а также впервые в своей карьере получил "Золотой мяч".

После объявления результатов звездный нападающий опубликовал пост в соцсети X, в котором поблагодарил своих поклонников.

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Футбол принадлежит болельщикам! Спасибо всем фанатам по всему миру. "Золотой мяч" всех времен – это также ваша награда– написал Роналду.

Голосование за "Золотой мяч" подверглось критике в сети

Несмотря на громкий результат, инициатива France Football вызвала недовольство части футбольного сообщества. Критики считают, что сравнивать выдающихся игроков разных эпох чрезвычайно сложно, ведь каждый из номинантов доминировал в свое время.

Отдельное возмущение вызвало платное участие в опросе. Согласно информации об условиях голосования, один голос стоил один евро, а количество голосов от одного пользователя не ограничивалось. Это породило обвинения в том, что итог мог зависеть не только от популярности футболиста, но и от готовности его поклонников платить за поддержку кумира.

Напомним, ранее Роналду наказали за бойкот сборной Португалии и оштрафовали на символическую сумму.