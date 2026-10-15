Спорт Top News Новини футболу Вистачило двох слів: дружина Маліновського прокоментувала приїзд Гомеса у Росію
15 жовтня, 11:40
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Вистачило двох слів: дружина Маліновського прокоментувала приїзд Гомеса у Росію

Олександр Щербатих

Дружина Руслана Маліновського Роксана прокоментувала вчинок колишнього партнера українського футболіста. Гравці виступали разом за Аталанту.

Папу Гомес поїхав до Росії, де розповів про свої сподівання щодо повернення країни-агресорки у міжнародний футбол. Про реакцію на це Роксани Маліновської розповідає 24 Канал.

Що написала Роксана Маліновська про Гомеса

Нагадаємо, що днями 38-річний чемпіон світу-2022 відвідав Підмосков’я. Там аргентинський футболіст заявив, що сподівається на повернення російської збірної та клубів до великих турнірів.

На думку Гомеса, аргументом до цього є наявність якісних футболістів і розвиненої інфраструктури. В Instagram таку поведінку старого знайомого прокоментувала Роксана Маліновська. 

Яка падаль,
– написала дружина футболіста збірної України.

Зазначимо, що Папу Гомес та Руслан Маліновський, який зараз відновлюється від травми у Трабзонспорі, разом виступали за Аталанту в період з 2019-го по 2021 рік. За цей час вони зіграли 52 офіційні матчі. 

Окрім Гомеса, захід у Підмосков'ї відвідали колишні зірки збірної Бразилії Дунга та Рівалдо, а також ексхавбек збірної Нідерландів Веслі Снейдер.

Як Гомес пов’язаний з Україною

Цинічності поведінці аргентинця додає той факт, що у сезоні 2013/14 він 24 рази зіграв за харківський Металіст. Саме з українського клубу влітку 2014-го Гомес перебрався в Аталанту, де провів понад 6 років.

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