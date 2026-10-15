Папу Гомес поїхав до Росії, де розповів про свої сподівання щодо повернення країни-агресорки у міжнародний футбол. Про реакцію на це Роксани Маліновської розповідає 24 Канал.

Що написала Роксана Маліновська про Гомеса

Нагадаємо, що днями 38-річний чемпіон світу-2022 відвідав Підмосков’я. Там аргентинський футболіст заявив, що сподівається на повернення російської збірної та клубів до великих турнірів.

На думку Гомеса, аргументом до цього є наявність якісних футболістів і розвиненої інфраструктури. В Instagram таку поведінку старого знайомого прокоментувала Роксана Маліновська.

Яка падаль,

– написала дружина футболіста збірної України.

Зазначимо, що Папу Гомес та Руслан Маліновський, який зараз відновлюється від травми у Трабзонспорі, разом виступали за Аталанту в період з 2019-го по 2021 рік. За цей час вони зіграли 52 офіційні матчі.

Окрім Гомеса, захід у Підмосков'ї відвідали колишні зірки збірної Бразилії Дунга та Рівалдо, а також ексхавбек збірної Нідерландів Веслі Снейдер.

Як Гомес пов’язаний з Україною

Цинічності поведінці аргентинця додає той факт, що у сезоні 2013/14 він 24 рази зіграв за харківський Металіст. Саме з українського клубу влітку 2014-го Гомес перебрався в Аталанту, де провів понад 6 років.