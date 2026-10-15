Папу Гомес отправился в Россию, где рассказал о своих надеждах на возвращение страны-агрессора в международный футбол. О реакции на это Роксаны Малиновской рассказывает 24 Канал.

Что написала Роксана Малиновская о Гомесе

Напомним, что на днях 38-летний чемпион мира 2022 года посетил Подмосковье. Там аргентинский футболист заявил, что надеется на возвращение российской сборной и клубов на большие турниры.

По мнению Гомеса, аргументом в пользу этого является наличие качественных футболистов и развитой инфраструктуры. В инстаграме такое поведение старого знакомого прокомментировала Роксана Малиновская.

"Какая дрянь",

– написала жена футболиста сборной Украины.

Отметим, что Папу Гомес и Руслан Малиновский, который сейчас восстанавливается после травмы в Трабзонспоре, вместе выступали за Аталанту в период с 2019 по 2021 год. За это время они сыграли 52 официальных матча.

Помимо Гомеса, мероприятие в Подмосковье посетили бывшие звезды сборной Бразилии Дунга и Ривалдо, а также экс-полузащитник сборной Нидерландов Весли Снейдер.

Как Гомес связан с Украиной

Циничности поведению аргентинца добавляет то, что в сезоне 2013/14 он 24 раза сыграл за харьковский Металлист. Именно из украинского клуба летом 2014 года Гомес перешел в Аталанту, где провел более 6 лет.