Обвинения Михаила Мудрика в адрес Украинской ассоциации футбола по поводу допингового дела буквально взорвали информационное пространство. Не остался в стороне от этой истории и бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.

В инстаграме Pulse Inside Media Алиева попросили прокомментировать заявления Мудрика. Футболист и военный не встал на сторону игрока "Тоттенхэма".

Как Алиев прокомментировал интервью Мудрика

Алиев признался, что не смотрел интервью полностью, но видел много отрывков. Из них он сделал вывод, что Мудрик повел себя откровенно глупо. Экс-футболисту не понравилось, что Михаила спрашивали об одном, а он отвечал на что-то другое, словно все его мысли были сосредоточены только на том, чтобы выразить обиду.

Александр Алиев также отметил, что на таком высоком уровне, на котором оказался Мудрик, никто не может убеждать игрока принимать препараты, которые он не считает нужными.

Хочешь – пьешь, хочешь – не пьешь, это твое личное дело. Никто тебя не заставлял, никто тебе эти таблетки не всучивал,

– подчеркнул Алиев.

Полузащитник уверен, что за время работы Андрея Шевченко в качестве президента Украинской ассоциации футбола Мудрик больше не будет играть в составе сборной Украины: "У нас такая страна, что если скажут – человека не будет".