Игрок окончательно завершил карьеру в 2018 году, но не ушел из футбольной жизни. "24 Канал" рассказывает, где сейчас находится Алиев и чем он занимается.

Что делал Алиев после завершения карьеры

После завершения игровой карьеры Александр попробовал себя в роли видеоблогера. У экс-футболиста был свой YouTube-канал "КЕНТ", где он снимал развлекательные видео.

Одним из громких скандалов с его участием стало поведение игрока во время пандемии ковида. Полузащитник подвергал сомнению опасность ковида и публично выбрасывал маски в мусорный бак. Также Алиев выступал в роли эксперта на телевидении.

Начало полномасштабной войны в Украине серьезно изменило жизнь Александра. В феврале 2022 года бывший игрок "Динамо" вступил в ряды территориальной обороны Киева.

Что известно о службе Алиева

Спортсмен резко осудил нападение России на Украину, хотя сам является уроженцем страны-агрессора. Более того, там остались жить его родители, с которыми Алиев ограничил общение из-за их неадекватной позиции по поводу войны.



Александр Алиев перед началом войны / фото из инстаграма футболиста

Известно, что Александр официально служил в составе 112-й отдельной бригады 129-го батальона до марта 2023 года. Впоследствии его перевели в воинскую часть А4723 на должность солдата резерва.

Периодически Алиев выезжает в горячие точки. Например, в свое время Александр даже поехал на территорию Курской области России, которая находилась под контролем ВСУ.

Однако в основном он проживает в Киеве и уже не участвует в боевых действиях. Его военная служба неоднократно становилась предметом критики со стороны некоторых ветеранов и активистов.



Александр Алиев официально является военнослужащим ВСУ / фото из инстаграма Алиева

Бывшего футболиста обвиняли в "фиктивном" пребывании в армии из-за его слишком свободного и публичного образа жизни. Особенно разговоры об этом активизировались после того, как в апреле 2025 года Алиева остановила полиция в якобы нетрезвом состоянии.

Чем занимается Александр Алиев

Впрочем, сам экс-футболист отрицает, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Также многих возмущает легкомысленный образ жизни Алиева, который не стесняется публиковать фотографии из сауны или модных ресторанов во время войны.



Милевский и Алиев позируют в бане / фото из инстаграма Милевского

В итоге Александр остается частью футбольной жизни. Полузащитник играет за команду IGNIS в медиафутболе вместе со своим другом и бывшим партнером по Динамо Артемом Милевским.

Также экс-игрок киевлян активно следит за матчами родного клуба и нередко публично высказывается о неудачах "бело-синих". Не забывает Алиев и о благотворительности и периодически участвует в мероприятиях и матчах в поддержку ВСУ.

Среди прочих претензий к Алиеву называют и языковой вопрос. Несмотря на статус военнослужащего и войну с Россией, Александр продолжает публично общаться на русском языке и не планирует переходить на украинский, что вызывает недовольство в обществе.