Гравець остаточно завершив кар'єру у 2018 році, але не випав з футбольного життя. 24 Канал розповідає, де зараз перебуває Алієв та чим він займається.

Що робив Алієв після завершення кар'єри

Після завершення ігрової кар'єри Олександр спробував себе у ролі відеоблогера. Ексфутболіст мав свій ютуб-канал "КЕНТ", де знімав розважальні відео.

Одним з гучних скандалів за його участі стала поведінка гравця під час пандемії коронавірусу. Хавбек піддавав сумнівам небезпеку від ковіду та публічно викидав маски у смітник. Також Алієв виступав в ролі експерта на телебаченні.

Початок повномасштабної війни в Україні серйозно змінив життя Олександра. У лютому 2022-го ексгравець Динамо вступив до лав територіальної оборони Києва.

Що відомо про службу Алієва

Спортсмен різко засудив напад Росії на Україну, хоча сам є уродженцем країни-агресорки. Ба більше, там залишились жити його батьки, з якими Алієв обмежив спілкування через неадекватну позицію щодо війни.



Олександр Алієв перед початком війни / фото з інстаграму футболіста

Відомо, що Олександр офіційно служив у складі 112-ї окремої бригади 129-го батальйону до березня 2023 року. Згодом його перевели до військової частини А4723 на посаду солдата резерву.

Періодично Алієв виїжджає в гарячі точки. До прикладу, свого часу Олександр навіть поїхав на територію Курської області Росії, яка знаходилась під контролем ЗСУ.

Проте в основному він проживає у Києві та вже не бере участь у бойових діях. Його військова служба неодноразово ставала предметом критики з боку деяких ветеранів та активістів.



Олександр Алієв є офіційно військовослужбовцем ЗСУ / фото з інстаграму Алієва

Ексфутболіста звинувачували у "фіктивному" перебуванні в армії через його надто вільний і публічний спосіб життя. Особливо розмови про це активізувались після того, як у квітні 2025 року Алієва зупинила поліція у начебто нетверезому стані.

Чим займається Олександр Алієв

Втім сам ексгравець заперечує, що перебував за кермом під дією алкоголю. Також багатьох обурює легковажний спосіб життя Алієва, який не соромиться публікувати фотографії з сауни чи крутих ресторанів під час війни.



Мілевський та Алієв позують у бані / фото з інстаграму Мілевського

Зрештою Олександр залишається частиною футбольного життя. Хавбек грає за команду IGNIS у медіафутболі разом зі своїм другом та експартнером по Динамо Артемом Мілевським.

Також ексгравець киян активно стежить за матчами рідного клубу та нерідко публічно висловлюється про невдачі "біло-синіх". Не забуває Алієв і про благодійність та періодично бере участь у заходах та матчах на підтримку ЗСУ.

Серед інших претензій до Алієва називають і мовне питання. Попри статус військовослужбовця та війну з Росією, Олександр продовжує публічно спілкуватися російською та не планує переходити на українську, що викликає невдоволення у суспільства.