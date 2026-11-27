В інстаграмі Pulse Inside Media Алієва попросили відреагувати на заяви Мудрика. Футболіст та військовий не став на бік гравця Тоттенгема.

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Як Алієв прокоментував інтерв'ю Мудрика

Алієв зізнався, що не дивився інтерв'ю повністю, але бачив багато уривків. З них він зробив висновок, що Мудрик повівся відверто нерозумно. Ексфутболісту не сподобалося, що Михайла запитували одне, а відповідав він на щось інше, наче усі його думки були зосереджені тільки на тому, щоб виплеснути образу.

Олександр Алієв також зазначив, що на такому високому рівні, на якому опинився Мудрик, ніхто не може переконувати гравця приймати препарати, які він не вважає потрібними.

Хочеш – п'єш, хочеш – не п'єш, це твоя особиста справа. Ніхто тебе не змушував, ніхто тобі ті таблетки не засовував– підкреслив Алієв.

Півзахисник впевнений, що за час роботи Андрія Шевченка президентом Української асоціації футболу Мудрик більше не буде грати у складі збірної України: "у нас така країна, що якщо скажуть – людини не буде".