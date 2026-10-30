Усик не первый: появился новый рейтинг лучших боксеров мира

Александр Усик занял второе место в списке лучших боксеров мира. С лидером рейтинга он на ринге точно не встретится.

Украинец занимает второе место в списке боксеров независимо от весовой категории. Об этом сообщили источники журнала The Ring.

Кто обошел Усика в рейтинге

Первым оказался японский боксер Наоя Иноуэ, который владеет всеми главными титулами в весовой категории до 55,3 килограмма.

Рейтинг боксеров журнала The Ring:

Наоя Иноуэ Александр Усик Шакур Стивенсон Джесси Родригес Давид Бенавидес Дмитрий Бивол Дзюнто Накатани Девин Хейни Джарон Эннис О'Шаки Фостер

Отметим, что Александр Усик в настоящее время находится в Саудовской Аравии. Там 31 октября в Эр-Рияде состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет поединок мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, который попытается отобрать пояс WBC у камерунца Кристиана Мбилли. Одним из гостей спортивного мероприятия станет украинский боксер.

Что сейчас происходит в карьере Усика

Имя следующего соперника Александра Усика до сих пор неизвестно. Для украинца следующий бой может стать заключительным. Долгое время соперником боксера называли Деонтея Уайлдера, но переговоры с ним, похоже, не увенчались успехом из-за финансовых разногласий.

Отметим, что на днях призер Олимпийских игр по каратэ Станислав Горуна сравнил публичную позицию Усика и Василия Ломаченко.