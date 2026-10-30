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30 октября, 13:44
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Усик не первый: появился новый рейтинг лучших боксеров мира

Александр Щербатых

Александр Усик занял второе место в списке лучших боксеров мира. С лидером рейтинга он на ринге точно не встретится.

Украинец занимает второе место в списке боксеров независимо от весовой категории. Об этом сообщили источники журнала The Ring.

Кто обошел Усика в рейтинге

Первым оказался японский боксер Наоя Иноуэ, который владеет всеми главными титулами в весовой категории до 55,3 килограмма.

Рейтинг боксеров журнала The Ring:

  1. Наоя Иноуэ
  2. Александр Усик
  3. Шакур Стивенсон
  4. Джесси Родригес
  5. Давид Бенавидес
  6. Дмитрий Бивол
  7. Дзюнто Накатани
  8. Девин Хейни
  9. Джарон Эннис
  10. О'Шаки Фостер

Отметим, что Александр Усик в настоящее время находится в Саудовской Аравии. Там 31 октября в Эр-Рияде состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет поединок мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, который попытается отобрать пояс WBC у камерунца Кристиана Мбилли. Одним из гостей спортивного мероприятия станет украинский боксер.

Что сейчас происходит в карьере Усика

Имя следующего соперника Александра Усика до сих пор неизвестно. Для украинца следующий бой может стать заключительным. Долгое время соперником боксера называли Деонтея Уайлдера, но переговоры с ним, похоже, не увенчались успехом из-за финансовых разногласий.

Отметим, что на днях призер Олимпийских игр по каратэ Станислав Горуна сравнил публичную позицию Усика и Василия Ломаченко.