Россиянин попытался заговорить с Усиком, но тот поставил его на место тремя словами на английском

Россиянин Арсланбек Махмудов предложил Александру Усику вместе "нажать на газ". Украинский боксер не стал поддерживать разговор на русском языке и кратко ответил на английском.

Неожиданный диалог между боксерами состоялся в Эр-Рияде, где они посетили вечер бокса с участием Сауля Альвареса и Кристиана Мбилли. Видео короткие беседы с украинским чемпионом Махмудов опубликовал в своем инстаграме.

Как Усик отреагировал на предложение россиянина

На опубликованных кадрах Арсланбек Махмудов обращается к Александру Усику на русском языке: "Что, газ дадим с тобой? Как считаешь?".

Украинский боксер не стал отвечать собеседнику на его языке. Вместо этого Усик перешел на английский и лаконично сказал: "We will see", что в переводе означает "Посмотрим".

Стоит ли за этим обменом репликами конкретное предложение провести совместный поединок, пока неизвестно. В то же время ответ Усика не дал россиянину четкого согласия на возможную встречу на ринге.

Напомним, ранее украинский боксер заявлял о желании перейти в первый тяжелый вес и провести бой с Давидом Бенавидесом.

Усик уступил лидерство в рейтинге The Ring

Между тем Александр Усик занимает второе место в рейтинге лучших боксеров миранезависимо от весовой категории (P4P) по версии авторитетного журнала The Ring.

Украинца опережает японский боксер Наоя Иноуэ, возглавляющий список. Он владеет всеми главными чемпионскими титулами во втором легчайшем весе – до 55,3 килограмма.

Напомним, Александр Усик планировал завершить профессиональную карьеру громким поединком с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. Однако договориться об организации боя пока не удалось.