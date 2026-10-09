Усик сенсационно остался без соперника на прощальный бой

Украинский боксер планировал завершить профессиональную карьеру громким поединком с бывшим чемпионом мира. Однако договориться об организации боя пока не удалось.

Александр Усик, судя по всему, не проведет ожидаемый бой против Деонтея Уайлдера. Переговоры между сторонами сорвались из-за финансовых разногласий, сообщает известный инсайдер Майк Коппингер на своей странице в сети Х.

Почему сорвался бой Усик – Уайлдер

Коппингер кратко ответил на вопрос болельщика о перспективах поединка.

Эти переговоры мертвы,

– написал журналист.

По имеющейся информации, главным препятствием стали финансовые требования боксеров. Стороны не смогли согласовать условия, необходимые для проведения поединка.

Таким образом, встреча Усика и Уайлдера, которая могла стать одним из самых громких событий в супертяжелом весе, пока не состоится. В то же время окончательные планы украинца относительно завершения карьеры зависят от дальнейшего развития ситуации.

С кем может сразиться Уайлдер вместо Усика

Пока Усик, вероятно, будет искать другого соперника для своего прощального боя, у Уайлдера может появиться альтернативный вариант. Американского боксера связывают с возможным поединком против Джея Опетаи, у которого рекорд – 31 победа без поражений, в том числе 24 нокаута.

Этот бой могут организовать в андеркарде большого боксерского шоу в Кардиффе 11 декабря. Главным событием вечера должно стать противостояние Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Однако пока потенциальный поединок Уайлдера с Опетаей также не стоит считать окончательно подтвержденным. Главная интрига для украинских болельщиков – кого Усик выберет следующим соперником, если его планы относительно прощального боя остаются в силе.

Напомним, британский тяжеловес Дерек Чисора ранее прогнозировал, что в очном поединке Уайлдер победит Усика.