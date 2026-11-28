Биатлонистка сборной Украины раскритиковала старшего тренера сборной Оксану Хвостенко. Эмоциональный инцидент произошел сразу после гонки Кубка мира.

В субботу, 28 ноября, состоялась одиночная смешанная эстафета на этапе Кубка мира в Контиолахти. Александра Меркушина, участница из Украины, дала эмоциональный комментарий в эфире "Суспильне Спорт".

Что биатлонистка говорила о тренере

Сборная Украины заняла 18-е итоговое место. В частности, Александра Меркушина, выступавшая в паре с Антоном Дудченко, прошла два штрафных круга.

Сейчас мне тяжело психологически, у нас какая-то нездоровая атмосфера в команде, у меня нездоровая атмосфера с тренершей. То, что происходит – у меня нет слов, что себе позволяет тренерша: обзывать мою семью, других тренеров, доходить до таких унижений,

– сказала Меркушина сразу после гонки.

Биатлонистка также добавила, что она морально готова покинуть расположение основной украинской команды и продолжить выступления на уровне Кубка IBU. Александра утверждает, что внутренние проблемы в команде продолжаются уже в течение длительного времени.

Какие унижения? Начиная с моего юношеского возраста – не знаю, зависть это или нет – пытаются принижать мои результаты, говорить, что я недостойна, унижать мою семью, рассказывать всякую гадость. Что Меркушины – зло, хуже семьи нет. Я работаю сейчас в какой-то нездоровой атмосфере,

– добавила биатлонистка.

Позже, в 16:15 начнется классическая смешанная эстафета. Украину представят: Елена Городная, Кристина Дмитренко, Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

Расписание гонок на Кубке мира в Контиолахти: