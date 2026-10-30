В Италии нашли нового Шевченко: украинец зажег на чемпионате мира
Талант украинского происхождения Андреа Костюк забил восемь голов на чемпионате мира U-15. В Италии юного нападающего Милана уже называют преемником Андрея Шевченко.
Нападающий выступает за сборную Италии на первом в истории чемпионате мира среди 15-летних. Его результативность привлекла внимание болельщиков, которые уже отметили особые качества футболиста, пишет Calciomercato.
Украинец Костюк стал одним из открытий чемпионата мира
Андреа Костюк выступает за академию Милана и имеет украинские корни. Юный футболист получил вызов в сборную Италии U-15, которая участвует в чемпионате мира в Баку (Азербайджан). Турнир проходит с 24 по 30 октября.
Главной звездой итальянской команды стал именно Костюк. На его счету уже восемь забитых мячей на турнире. В частности, нападающий отличился двумя голами в ворота Чехии в матче 1/8 финала.
Несмотря на вылет итальянцев из борьбы за главный трофей, результативность украинского таланта не осталась незамеченной. Издание Calciomercato уделило футболисту особое внимание и отметило его голевое чутье.
В Италии сравнивают Костюка с легендой Милана
Особое внимание привлекает прозвище, которое получил юный нападающий. В итальянских футбольных кругах Костюка называют "наследником Шевченко" – проводя параллели с легендарным украинским нападающим Андреем Шевченко, который стал настоящей иконой Милана.
Итальянские журналисты не скупятся на комплименты в адрес перспективного футболиста. Костюка характеризуют как точного и агрессивного нападающего, называя его настоящей звездой.
Для юного украинца это особенно символичное сравнение, ведь Шевченко в свое время оставил огромный след в истории итальянского клуба. Теперь Костюк пытается заявить о себе в футболке юношеской команды Милана.