В Італії знайшли нового Шевченка: українець запалив на чемпіонаті світу

Нападник представляє збірну Італії на першому в історії чемпіонаті світу серед 15-річних. Його результативність привернула увагу вболівальників, які вже відзначили особливі якості футболіста, пише Calciomercato.

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Українець Костюк став одним із відкриттів чемпіонату світу

Андреа Костюк виступає за академію Мілана та має українське коріння. Юний футболіст отримав виклик до збірної Італії U-15, яка бере участь у чемпіонаті світу в Баку (Азербайджан). Турнір проходить із 24 до 30 жовтня.

Головною зіркою італійської команди став саме Костюк. На його рахунку вже вісім забитих м'ячів на турнірі. Зокрема, нападник відзначився двома голами у ворота Чехії в матчі 1/8 фіналу.

Попри виліт італійців із боротьби за головний трофей, результативність українського таланта не залишилася непоміченою. Видання Calciomercato присвятило футболісту окрему увагу та відзначило його гольове чуття.

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В Італії порівнюють Костюка із легендою Мілана

Особливу увагу привертає прізвисько, яке отримав юний нападник. В італійських футбольних колах Костюка називають "спадкоємцем Шевченка" – проводячи паралелі з легендарним українським форвардом Андрієм Шевченком, який став справжньою іконою Мілана.

Італійські журналісти не шкодують компліментів на адресу перспективного футболіста. Костюка характеризують як точного й агресивного нападника, називаючи його справжньою зіркою.

Для юного українця це особливо символічне порівняння, адже Шевченко свого часу залишив величезний слід в історії італійського клубу. Тепер Костюк намагається заявити про себе у футболці юнацької команди Мілана.