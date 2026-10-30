В Италии нашли нового Шевченко: украинец зажег на чемпионате мира

Нападающий выступает за сборную Италии на первом в истории чемпионате мира среди 15-летних. Его результативность привлекла внимание болельщиков, которые уже отметили особые качества футболиста, пишет Calciomercato.

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Украинец Костюк стал одним из открытий чемпионата мира

Андреа Костюк выступает за академию Милана и имеет украинские корни. Юный футболист получил вызов в сборную Италии U-15, которая участвует в чемпионате мира в Баку (Азербайджан). Турнир проходит с 24 по 30 октября.

Главной звездой итальянской команды стал именно Костюк. На его счету уже восемь забитых мячей на турнире. В частности, нападающий отличился двумя голами в ворота Чехии в матче 1/8 финала.

Несмотря на вылет итальянцев из борьбы за главный трофей, результативность украинского таланта не осталась незамеченной. Издание Calciomercato уделило футболисту особое внимание и отметило его голевое чутье.

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В Италии сравнивают Костюка с легендой Милана

Особое внимание привлекает прозвище, которое получил юный нападающий. В итальянских футбольных кругах Костюка называют "наследником Шевченко" – проводя параллели с легендарным украинским нападающим Андреем Шевченко, который стал настоящей иконой Милана.

Итальянские журналисты не скупятся на комплименты в адрес перспективного футболиста. Костюка характеризуют как точного и агрессивного нападающего, называя его настоящей звездой.

Для юного украинца это особенно символичное сравнение, ведь Шевченко в свое время оставил огромный след в истории итальянского клуба. Теперь Костюк пытается заявить о себе в футболке юношеской команды Милана.