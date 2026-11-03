Тренер сборной Украины отказался от Ярмоленко после рекордного гола в УПЛ

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко наконец-то превзошел достижение Максима Шацких и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Но сразу после этого футболист, вероятно, узнал неприятную для себя новость, касающуюся сборной.

Инсайдер Игорь Бурбас утверждает, что новоиспеченный рекордсмен не получит от Андреа Мальдеры вызова в основную команду в ноябре. Украинцы сыграют два решающих матча группового этапа Лиги Наций, напоминает 24 Канал.

Кто заменит Ярмоленко в сборной

Несмотря на то, что итальянский наставник сборной Украины отметил рекорд Ярмоленко и поздравил лидера "Динамо" с этим выдающимся моментом в карьере, планов по привлечению игрока к матчам последних двух туров Лиги Наций против Северной Ирландии и Грузии у Андреа Мальдеры якобы нет.

Вместо этого свой шанс в составе "сине-желтых" получит вингер молодежной команды Геннадий Синчук.

Сколько голов нужно Ярмоленко до рекорда в сборной

В сети уже начали шутить, что бывший помощник Андрея Шевченко специально не вызывает Ярмоленко, чтобы тот не получил возможность побить рекорд обладателя "Золотого мяча" по количеству голов в национальной сборной.

У Андрея Ярмоленко за все время выступлений в основной команде набралось 47 результативных ударов, в то время как у Шевченко их 48. Одного гола рекордсмену УПЛ будет недостаточно, чтобы считаться лучшим бомбардиром, ведь он сыграл на 16 матчей больше за сборную.