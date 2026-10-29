Шевченко с женой выступили с совместным заявлением в отношении своего сына

Глава украинского футбола Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик обратились к своему сыну Джордану. Супруги выбрали приятный повод.

В четверг, 29 октября, Джордан Шевченко отмечает свой 22-й день рождения. Обладатель "Золотого мяча-2004" поздравил сына в своем аккаунте в инстаграме.

Какие слова услышал Джордан Шевченко

Бывший футболист Динамо, Милана, Челси и сборной Украины вместе с женой тепло обратились к старшему из четырех детей.

С днем рождения, Джордан! Мы очень любим тебя,

– написала супружеская пара.

Отметим, что сейчас Джордан получает образование в США, где учится в Йельском университете.

В 2023 году он рассказывал, что гордится тем, что наполовину украинец, и вспоминает, как в конце спортивной карьеры отца каждый год проводил несколько месяцев в Украине.

Что происходит в жизни Андрея Шевченко

В понедельник, 26 октября, президент Украинской ассоциации футбола принял участие в церемонии награждения победителей номинаций "Золотого мяча-2026". Лучший украинский футболист эпохи независимости стал первой приглашенной звездой, которой доверили в этот вечер вручить приз победителю.

Это была номинация "Лучший молодой игрок", которая в прошлые годы называлась "Трофей Копа". Победителем в третий раз подряд стал Ламин Ямаль, занявший третье место в общем зачете голосования и уступивший Килиану Мбаппе и Гарри Кейну.