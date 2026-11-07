Атлетико – Барселона: где смотреть онлайн матч чемпионата Испании

В воскресенье, 8 ноября, в рамках чемпионата Испании состоится жаркое противостояние между Атлетико и Барселоной. Команды встретятся в Мадриде в рамках 12-го тура Ла Лиги.

Матч между грандами испанского футбола начнется в 22:00. В Украине встречу Атлетико и Барселоны можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Атлетико – Барселона

Прямая трансляция матча будет доступна на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Барселона подходит к игре в статусе лидера испанской Ла Лиги. Команда Хави выиграла 10 матчей и потерпела поражение только от мадридского Реала.

Впрочем, преимущество каталонцев над Атлетико и Реалом незначительно – всего 2 и 3 очка соответственно. Таким образом, матч между "матрасниками" и "блауграной" станет борьбой за лидерство в турнирной таблице.

Накануне встречи обе команды провели свои матчи в рамках Лига чемпионов. Если Барселона разгромила Астон Виллу (3:0), то Атлетико был деклассирован мюнхенской Баварией (0:2).

В прошлом сезоне клубы провели сразу 6 матчей в различных турнирах. Так, Атлетико выбил Барселону в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2 по сумме двух матчей, а также остановил ее в полуфинале Кубка Испании (4:3 по сумме двух матчей). Каталонцы же взяли реванш в рамках Ла Лиги, выиграв домашний и выездной матчи со счетом 3:1 и 1:2 соответственно.