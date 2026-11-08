Атлетико – Барселона: во сколько начнется матч чемпионата Испании

Атлетико Мадрид и каталонская Барселона встретятся 8 ноября. Команды сыграют в рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Матч между Атлетико и Барселоной состоится на поле "матрасников" и начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Дата и время матча Атлетико – Барселона

В Украине посмотреть матч онлайн можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

В частности, прямая трансляция матча будет доступна на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Напомним! В прошлом сезоне Атлетико и Барселона сыграли 6 матчей в рамках различных турниров. Мадридский клуб выбил каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также остановил их в полуфинале Кубка Испании. Барселона же взяла реванш в рамках Ла Лиги, выиграв домашний и выездной матчи.

Матч Атлетико – Барселона за лидерство в Ла Лиге

Барселона подходит к игре против Атлетико в статусе лидера испанской Ла Лиги. Команда немецкого тренера Ханси Флика выиграла 10 матчей и потерпела только одно поражение от мадридского Реала.

Однако преимущество каталонцев над Атлетико и Реалом незначительно – всего 2 и 3 очка соответственно. Соответственно, предстоящий матч между клубами будет решающим в борьбе за лидерство в турнирной таблице.