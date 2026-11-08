Атлетіко – Барселона: о котрій годині початок матчу чемпіонату Іспанії

Матч між Атлетіко і Барселоною відбудеться на полі "матрацників" і розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Дата та час матчу Атлетіко – Барселона

В Україні переглянути поєдинок онлайн можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

Зокрема, прямий ефір матчу буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Нагадаємо! У минулому сезоні Атлетіко і Барселона зіграли 6 поєдинків у межах різних турнірах. Мадридський клуб вибив каталонців в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а також зупинив у півфіналі Кубка Іспанії. Барселона ж взяли реванш у межах Ла Ліги, вигравши домашню та виїзну гру.

Матч Атлетіко – Барселона за лідерство у Ла Лізі

Барселона підходить до гри проти Атлетіко у статусі лідера іспанської Ла Ліги.Команда німецького тренера Хансі Фліка виграла 10 поєдинків та зазнала тільки однієї поразки від мадридського Реала.

Однак перевага каталонців над Атлетіко та Реалом незначна – всього 2 та 3 очки відповідно. Відповідно прийдешній поєдинок між клубами буде за лідерство у турнірній таблиці.