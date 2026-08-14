Кащук стал пятым украинцем, который забил Динамо в еврокубках: полный список бомбардиров

Киевское Динамо завершило выступления в еврокубках в этом сезоне. Подопечные Игоря Костюка вылетели из квалификации Лиги конференций.

Виновником поражения "бело-синих" стал азербайджанский Карабах, в котором играет украинский вингер Алексей Кащук. Именно он стал одним из тех, кто непосредственно способствовал вылету Динамо, сообщает 24 Канал.

Кто из украинцев забивал Динамо

Алексей забил киевлянам второй гол в ответном матче и вписал свое имя в неприятный для Динамо список. Кащук стал пятым украинцем, забивавшим в еврокубках в ворота киевского клуба.

Первым это сделал Андрей Воронин в Лиге чемпионов 2004/2005, когда выступал в составе Байера. Тогда немецкий клуб одержал победу со счетом 4:2. Позже к списку присоединился Валентин Слюсар.

Полузащитник играл за Металлист, с которым Динамо встретилось в 1/8 финала Кубка УЕФА 2008/2009. Валентин помог харьковчанам выиграть со счетом 3:2, но дальше все равно прошли киевляне.

Третьим был Роман Яремчук, для которого Динамо является родным клубом. Вместе с киевлянами нападающий играл в составе Бенфики в группе Лиги чемпионов 2021/2022 и помог португальцам выиграть 2:0.

Последним украинским соперником киевлян до Кащука стал Артем Довбик. Игрок, что еще выступал за Рому, реализовал пенальти в матче против Динамо на основном этапе Лиги Европы 2024/2025. Римляне выиграли 1:0.

СЕЗОН ТУРНИР ЭТАП ИГРОК КОМАНДА СЧЕТ 2004/2005 Лига чемпионов группа Андрей Воронин Байер 2:4 2008/2009 Кубок УЕФА 1/8 финала Валентин Слюсар Металлист 2:3 2021/2022 Лига чемпионов группа Роман Яремчук Бенфика 0:2 2024/2025 Лига Европы группа Артем Довбик Рома 0:1 2026/2027 Лига конференций 3-й раунд Алексей Кащук Карабах 0:2

Как Динамо выступает в этом сезоне

Напомним, что Динамо начало официальные выступления в этом сезоне с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Там "бело-синие" сыграли две нулевые ничьи против румынской Университати.

Пройти удалось только по пенальти. Но уже во втором раунде киевляне дважды проиграли ПАОКу и вылетели в Лигу конференций. Первый матч 3-го квалификационного раунда против Карабаха завершился минимальной победой киевлян (1:0).

Но азербайджанцы взяли реванш во второй встрече (2:0). Что касается УПЛ, то там Динамо вырвало победу над Вересом в компенсированное время (2:1).