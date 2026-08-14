Кащук стал пятым украинцем, который забил Динамо в еврокубках: полный список бомбардиров
Киевское Динамо завершило выступления в еврокубках в этом сезоне. Подопечные Игоря Костюка вылетели из квалификации Лиги конференций.
Виновником поражения "бело-синих" стал азербайджанский Карабах, в котором играет украинский вингер Алексей Кащук. Именно он стал одним из тех, кто непосредственно способствовал вылету Динамо, сообщает 24 Канал.
Кто из украинцев забивал Динамо
Алексей забил киевлянам второй гол в ответном матче и вписал свое имя в неприятный для Динамо список. Кащук стал пятым украинцем, забивавшим в еврокубках в ворота киевского клуба.
Первым это сделал Андрей Воронин в Лиге чемпионов 2004/2005, когда выступал в составе Байера. Тогда немецкий клуб одержал победу со счетом 4:2. Позже к списку присоединился Валентин Слюсар.
Полузащитник играл за Металлист, с которым Динамо встретилось в 1/8 финала Кубка УЕФА 2008/2009. Валентин помог харьковчанам выиграть со счетом 3:2, но дальше все равно прошли киевляне.
Третьим был Роман Яремчук, для которого Динамо является родным клубом. Вместе с киевлянами нападающий играл в составе Бенфики в группе Лиги чемпионов 2021/2022 и помог португальцам выиграть 2:0.
Последним украинским соперником киевлян до Кащука стал Артем Довбик. Игрок, что еще выступал за Рому, реализовал пенальти в матче против Динамо на основном этапе Лиги Европы 2024/2025. Римляне выиграли 1:0.
|
СЕЗОН
|
ТУРНИР
|
ЭТАП
|
ИГРОК
|
КОМАНДА
|
СЧЕТ
|
2004/2005
|
Лига чемпионов
|
группа
|
Андрей Воронин
|
Байер
|
2:4
|
2008/2009
|
Кубок УЕФА
|
1/8 финала
|
Валентин Слюсар
|
Металлист
|
2:3
|
2021/2022
|
Лига чемпионов
|
группа
|
Роман Яремчук
|
Бенфика
|
0:2
|
2024/2025
|
Лига Европы
|
группа
|
Артем Довбик
|
Рома
|
0:1
|
2026/2027
|
Лига конференций
|
3-й раунд
|
Алексей Кащук
|
Карабах
|
0:2
Как Динамо выступает в этом сезоне
Напомним, что Динамо начало официальные выступления в этом сезоне с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Там "бело-синие" сыграли две нулевые ничьи против румынской Университати.
Пройти удалось только по пенальти. Но уже во втором раунде киевляне дважды проиграли ПАОКу и вылетели в Лигу конференций. Первый матч 3-го квалификационного раунда против Карабаха завершился минимальной победой киевлян (1:0).
Но азербайджанцы взяли реванш во второй встрече (2:0). Что касается УПЛ, то там Динамо вырвало победу над Вересом в компенсированное время (2:1).