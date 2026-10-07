Динамо официально подписало контракт с вратарем

Киевское Динамо в среду, 7 октября, объявило о подписании соглашения с вратарем. Руслан Нещерет продлил контракт с киевлянами.

Как сообщает Динамо, Нещерет продлил контракт с киевским клубом на 5 лет.

Нещерет останется в Динамо на 5 лет

Руслан дебютировал за первую команду Динамо 31 октября 2020 года в матче 8-го тура УПЛ против Днепра-1. Уже через несколько дней 18-летний на тот момент голкипер сыграл в матче группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

Вратарь провел 95 матчей в составе первой команды Динамо, в частности выиграл с киевлянами чемпионат Украины в сезонах 2020/2021 и 2024/2025.

Также в составе "бело-синих" футболист из Мукачево победил в Кубке Украины сезона 2025/2026.

Нещерет выступал в составе юношеской и молодежной сборных Украины. В марте 2026 года получил дебютный вызов в национальную сборную Украины на матчи плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026, однако до сих пор не дебютировал за основную команду.

Напомним, недавно в СМИ ходили слухи, что Динамо может уволить главного тренера Игоря Костюка. Однако инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что действующий наставник "бело-синих" продолжит работать в клубе, несмотря на неубедительный старт в новом сезоне.

В течение некоторого времени на тренерское кресло Динамо якобы претендовал бывший наставник сборной Румынии Эдвард Йорданеску, который на Евро-2026 победил сборную Украины под руководством Сергея Реброва.

Также Динамо якобы получило отказ от хорватского специалиста Ненада Бьелицы, который не захотел возглавить столичный клуб.