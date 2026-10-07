Як інформує Динамо, Нещерет продовжив контракт із київським клубом на 5 років.

Нещерет залишиться у Динамо на 5 років

Руслан дебютував за першу команду Динамо 31 жовтня 2020 року в матчі 8-го туру УПЛ проти Дніпра-1. Уже за кілька днів на той час 18-річний голкіпер зіграв у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Воротар провів 95 матчів у складі першої команди Динамо, зокрема виграв з киянами чемпіонат України у сезонах 2020/2021 та 2024/2025.

Також у складі "біло-синіх" футболіст з Мукачева переміг у Кубку України сезону 2025/2026.

Нещерет виступав у складі юнацьких і молодіжної збірної України. У березні 2026 року отримав дебютний виклик до лав національної збірної України на матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026, однак досі не дебютував за основну команду.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ були чутки, що Динамо може звільнити головного тренера Ігоря Костюка. Однак інсайдер Ігор Бурбас розповів, що чинний наставник "біло-синіх" продовжить працювати у клубі попри непереконливий старт у новому сезоні.

Протягом певного часу на тренерське крісло Динамо нібито претендував колишній наставник збірної Румунії Едвард Йорданеску, який на Євро-2026 перемагав Україну Сергія Реброва.

Також Динамо нібито отримало відмову від хорватського фахівця Ненада Б'єлиці, який не захотів очолити столичний клуб.