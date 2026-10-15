Это ее решение, и я его уважаю, – Зантарая о Литвиненко, которая отказалась от Украины

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко выступала за Украину на Олимпийских играх 2024 года и стала призером чемпионата мира. Сейчас она выступает за Объединенные Арабские Эмираты и стала чемпионкой мира 2026 года.

Глава Федерации дзюдо Киева Георгий Зантарая в интервью 24 Каналу прокомментировал решение Литвиненко выступать за другую страну.

Литвиненко могло не хватить условий и поддержки в Украине

Первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины считает, что Елизавета могла завоевывать медали для Украины.

До 2025 года она выступала за Украину. Уже примерно полтора года борется за Эмираты. И вот теперь выиграла чемпионат мира. Это ее решение, и я его уважаю. Но мне обидно. Она могла бы завоевывать эти медали для нашей страны,

– сказал он.

По мнению Зантараи, в Украине Литвиненко могло не хватить условий и поддержки, чтобы остаться. При этом бывший спортсмен отметил, что Елизавета – не единственная дзюдоистка, покинувшая Украину.

"О причинах лучше спросить у нее самой. Но я думаю, что ей здесь не хватило условий и поддержки. И она не одна. За последние годы многие наши спортсмены перешли в другие сборные. И там они показывают очень высокие результаты. Недавно парень, который раньше боролся за Украину, выиграл чемпионат Европы до 23 лет. И я знаю, что он не хотел уезжать", – сказал Зантарая.



Елизавета Литвиненко / Фото IJF

Он добавил, что у Украины нулевой результат, пока наши спортсмены побеждают за другие страны.

"Значит, мы что-то делаем не так. На мой взгляд, вопрос прежде всего в системе подготовки. А в ней пока ничего не меняется", – подытожил бывший дзюдоист.

Литвиненко могла покинуть Украину из-за бойкота

В 2022 году Литвиненко завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 78 килограммов в составе сборной Украины. В 2024 году дзюдоистка выступила на Олимпийских играх в Париже, где дошла до четвертьфинала и заняла итоговое седьмое место.

В сентябре 2025 года стало известно, что Елизавета сменила гражданство на ОАЭ. Ее решение якобы было связано с бойкотом украинской федерацией международных турниров. Украина бойкотировала соревнования из-за допуска белорусов к международным турнирам под своей государственной символикой.

В октябре Литвиненко принесла ОАЭ первое в истории "золото" чемпионата мира. Бывшая украинка триумфовала в весовой категории до 78 килограммов.