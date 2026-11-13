Известный эксперт назвал главную потерю сборной Украины перед матчем с Северной Ирландией

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко указал на главную проблему команды перед матчами Лиги наций. Эксперт упомянул Михаила Мудрика.

Национальная сборная переживает непростой период из-за кадровых проблем, травм и нестабильной формы отдельных игроков. Евгений Левченко рассказал в эксклюзивном комментарии 24 Канал, что нынешнему составу особенно не хватает футболистов, способных в одиночку изменить ход матча.

Кого больше всего не хватает сборной Украины

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что команде нужны игроки с нестандартным мышлением и способностью брать инициативу на себя.

Он отметил, что смена поколений в национальной команде – естественный процесс. Молодые игроки постепенно занимают места опытных футболистов, однако при этом сборной пока не хватает определенной уверенности и мастерства в ключевые моменты.

Игроков, которые могут индивидуально "выстрелить", нестандартных футболистов. Также немного не хватает опыта. Это нормальный процесс, когда новые футболисты занимают места опытных,

– пояснил Левченко.

Мудрик мог бы стать важным козырем для Украины

Отдельно эксперт упомянул Михаила Мудрика. По его мнению, именно такие исполнители, способные создавать опасность благодаря индивидуальным действиям, сейчас особенно нужны сборной.

Мне кажется, нам очень не хватает таких исполнителей, как, например, Михаил Мудрик – тех, кто способен вытащить ситуацию и сыграть нестандартно,

– сказал бывший футболист.

Напомним, Мудрик продолжает восстановление после травмы, полученной в составе Тоттенхэма. В то же время перспективы его дальнейшего сотрудничества с лондонским клубом остаются неопределенными: по имеющейся информации, "шпоры", вероятно, не будут продлевать аренду украинца.

Тем временем сборная Украины готовится к двум важным матчам. В субботу, 14 ноября, команда сыграет на выезде против Северной Ирландии. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

А уже 17 ноября украинцы проведут номинально домашний матч против Грузии в словацком Кошице. Стартовый свисток также прозвучит в 21:45.