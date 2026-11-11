Северная Ирландия – Украина: дата и время начала матча

Матч Северная Ирландия – Украина состоится в субботу, 14 ноября, сообщает 24 Канал. Начало матча запланировано на 21:45.

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Северная Ирландия и Украина сыграют в Белфасте

Матч пройдет на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Компактная арена вмещает 18 500 зрителей.

В Украине прямую трансляцию матча обеспечит медиасервис MEGOGO, который официально показывает матчи Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027.

Напомним, в октябре сборная Украины проиграла Северной Ирландии с разгромным счетом 3:0, после чего также уступила Венгрии (2:1). В результате этих неудач накануне следующего матча "сине-желтых" не считают фаворитами на победу.

Более того, команда Андреа Мальдери в случае негативного результата в матче против Северной Ирландии лишится шансов на переход в Лигу А. Таким образом, Украине обязательно нужно побеждать следующего соперника.

Добавим, что перед предстоящими матчами штаб Мальдери столкнулся с кадровыми проблемами. Так, в заявку команды не попал ряд лидеров.

Параллельный матч в группе нашей команды между Грузией и Венгрией также состоится 14 ноября.