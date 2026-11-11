Північна Ірландія – Україна: дата і час початку матчу

Матч Північна Ірландія – Україна відбудеться у суботу, 14 листопада, повідомляє 24 Канал. Початок гри запланований на 21:45.

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Північна Ірландія та Україна зіграють у Белфасті

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк", що в Белфасті. Компактна арена вміщує 18 500 глядачів.

В Україні трансляцію матчу у прямому ефірі забезпечить медіасервіс MEGOGO, який офіційно показує матчі Ліги націй УЄФА сезону 2026/2027.

Нагадаємо, у жовтні збірна України програла Північній Ірландії з розгромним рахунком 3:0, після чого також поступилася Угорщині (2:1). Унаслідок невдач напередодні наступної гри "синьо-жовтих" не вважають фаворитами на перемогу.

Ба більше, команда Андреа Мальдери у випадку негативного результату в грі проти Північної Ірландії втратить шанси на підвищення у дивізіоні до Ліги А. Таким чином, Україні обов'язково потрібно перемагати наступного суперника.

Додамо, перед прийдешніми поєдинками штаб Мальдери зіткнувся з кадровими проблемами. Так, до заявки команди не потрапила низка лідерів.

Паралельна гра у квартеті нашої команди між Грузією та Угорщиною також відбудеться 14 листопада.