Відомий експерт назвав головну втрату збірної України перед матчем з Північною Ірландією

Національна команда переживає непростий період через кадрові проблеми, травми та нестабільну форму окремих виконавців. Євген Левченко розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу, що нинішньому складу особливо бракує футболістів, які здатні самотужки змінити перебіг матчу.

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Кого найбільше не вистачає збірній України

Колишній півзахисник збірної України вважає, що команді потрібні гравці з нестандартним мисленням та здатністю брати ініціативу на себе.

Він зауважив, що зміна поколінь у національній команді є природним процесом. Молоді виконавці поступово займають місця досвідчених футболістів, однак разом із цим збірній поки бракує певної впевненості та майстерності в ключові моменти.

Гравців, які можуть індивідуально "вистрілити", нестандартних футболістів. Також трохи бракує досвіду. Це нормальний процес, коли нові футболісти займають місця досвідчених– пояснив Левченко.

Мудрик міг би стати важливим козирем для України

Окремо експерт згадав Михайла Мудрика. На його думку, саме такі виконавці, здатні створювати небезпеку завдяки індивідуальним діям, зараз особливо потрібні збірній.

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Мені здається, нам дуже не вистачає таких виконавців, як, наприклад, Михайло Мудрик – тих, хто здатний витягнути ситуацію й зіграти нестандартно– сказав колишній футболіст.

Нагадаємо, Мудрик продовжує відновлення після травми, якої зазнав у складі Тоттенгема. Водночас перспективи його подальшої співпраці з лондонським клубом залишаються невизначеними: за наявною інформацією, "шпори", ймовірно, не продовжуватимуть оренду українця.

Тим часом збірна України готується до двох важливих поєдинків. У суботу, 14 листопада, команда зіграє на виїзді проти Північної Ірландії. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

А вже 17 листопада українці проведуть номінально домашній матч проти Грузії у словацькому Кошице. Стартовий свисток також пролунає о 21:45.