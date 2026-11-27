Спортивные чиновники продолжают цинично требовать от украинцев не упоминать о войне во время соревнований. Скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о новом случае возмутительного отношения к нашим соотечественникам.

На своей странице в Threads олимпиец сообщил, что международная федерация требует от юниорской сборной Украины по скелетону убрать со своего снаряжения надпись в поддержку пленных Free Azov.

Скандал в скелетоне из-за упоминания "Азова"

По словам Гераскевича, от главы федерации бобслея и скелетона IBSF поступило письмо о недопустимости размещения на экипировке юниоров надписи в поддержку защитников "Азовстали" с призывом содействовать скорейшему освобождению их из российского плена.

Организация признала гуманитарную миссию слов "Free Azov", но при этом считает, что лозунг нарушает принцип аполитичности соревнований.

Гераскевич выразил свое удивление по этому поводу, напомнив, что Александр Усик дважды разворачивал флаг со словами поддержки защитников "Азовстали" после своих боев, а сборная Украины по футболу и ее болельщики также использовали соответствующую символику. Но проблемой почему-то стала надпись именно на санях скелетонистов.

Украинская федерация направила в ответ IBSF обоснование правомерности использования лозунга.

Выражаю свою абсолютную поддержку нашим юным спортсменам. Плен убивает!

– подчеркнул Владислав.