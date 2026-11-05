В Баварии назвали зарплату, которую получает обладатель "Золотого мяча"

Мюнхенская Бавария решила не откладывать вопрос об удержании в команде новоиспеченного обладателя награды "Золотой мяч" Гарри Кейна. С нападающим подписали новый контракт до 2029 года.

Учитывая феноменальную статистику бомбардира, неудивительно, что контракт предусматривает улучшение финансовых условий. Инсайдер Флориан Плеттенберг назвал конкретную сумму.

Новый контракт Гарри Кейна

Церемония подписания нового соглашения бомбардира с мюнхенским клубом состоялась на "Альянц-Арене". Кейн был в костюме, а рядом с ним разместили две награды, полученные футболистом в Лондоне 26 октября – "Золотой мяч" и приз лучшему нападающему мира.



Гарри Кейн / фото ФК "Бавария"

Если ни один из европейских клубов не активирует опцию выкупа Гарри, то англичанин проведет в "Баварии" еще как минимум три года – до 2029 года. Учитывая, что Кейна в его 33 года не назовешь молодым игроком, этот контракт можно назвать долгосрочным.

Сколько зарабатывает Кейн в Баварии

Согласно новому договору, за год выступлений в Мюнхене рекордсмен сборной Англии станет богаче на 25 миллионов евро – правда, это до уплаты налогов.

Для сравнения: Криштиану Роналду в "Аль-Насре" получает космические 250 миллионов долларов в год, а Лионель Месси зарабатывает примерно столько же, сколько Кейн, – 28,5 миллиона. Килиан Мбаппе в "Реале" получает около 32 миллионов долларов в год, а Ламин Ямаль может рассчитывать на чуть более 20 миллионов евро.