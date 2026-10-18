"Надзвичайно": Забарный откровенно отреагировал на свой первый гол в сезоне за ПСЖ

Илья Забарный помог своей команде "переломить" ход матча французской Лиги 1 против "Страсбурга". Гол украинца в конце встречи позволил команде заработать три очка.

После матча 7-го тура чемпионата Франции 24-летний защитник поделился своими эмоциями. Соответствующий пост Илья Забарный оставил в инстаграме.

Что написал Забарный после игры со Страсбургом

На 77-й минуте украинец ворвался в штрафную площадку соперника, где удачно замкнул фланговый прострел. Так счет стал 1:1, а в последующие минуты Усман Дембеле и Дезире Дуэ принесли ПСЖ победу – 3:1.

Надзвичайно важливий гол для мене. Вперед, Париж!

– написал Забарный после матча.

Отметим, что для украинца игра на востоке Франции стала лишь четвертой официальной за ПСЖ во всех турнирах сезона 2026/27.

Действующие чемпионы Лиги 1 пока занимают в чемпионате третье место, уступая Лиллю и Монако по дополнительным показателям. У всех трех команд по 14 набранных очков.

Как складывается сезон для Забарного

В СМИ все чаще появляются сообщения о том, что руководство ПСЖ готово рассмотреть продажу Ильи Забарного во время одного из ближайших трансферных окон.

Парижане недовольны выступлениями украинского центрального защитника и могут согласиться на его уход при условии выгодного предложения. Речь идет о возможном возможный продажа за 50 миллионов евро.

Недавно бывший игрок сборной Люксембурга Максим Шано подверг резкой критике Забарного.