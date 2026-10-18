Після матчу 7 туру чемпіонату Франції 24-річний захисник поділився емоціями. Відповідний допис Ілля Забарний залишив в інстаграм.

Що написав Забраний після гри зі Страсбургом

На 77 хвилині українець пішов у карний майданчик суперника, де вдало замкнув фланговий простріл. Так рахунок став 1:1, а наступні хвилини Усман Дембеле та Дезіре Дуе принесли ПСЖ перемогу – 3:1.

Надзвичайно важливий гол для мене. Вперед, Париже!

– написав Забарний після матчу.

Зазначимо, що для українця гра на сході Франції стала лише четвертою офіційною за ПСЖ у всіх турнірах кампанії 2026/27.

Чинні чемпіони Ліги 1 наразі посідають у чемпіонаті третю сходинку, поступаючись Ліллю та Монако за додатковими показниками. В усіх трьох команд по 14 набраних очок.

Як складається сезон для Забарного

У медіа дедалі частіше з’являються повідомлення про те, що керівництво ПСЖ готове розглянути продаж Іллі Забарного під час одного з найближчих трансферних вікон.

Парижани незадоволені виступами українського центрбека та можуть погодитися на його відхід за умови вигідної пропозиції. Йдеться про можливий продаж за 50 мільйонів євро.

Нещодавно колишній гравець збірної Люксембурга Максим Шано жорстко розкритикував Забарного.