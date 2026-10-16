Майбутнє українця у Франції опинилося під питанням, а потенційний трансфер може принести парижанам значну суму. Водночас у ПСЖ уже нібито визначилися з кандидатом, який здатен замінити Забарного в центрі оборони, пише Foot Parisien.

Скільки хоче отримати ПСЖ

Керівництво ПСЖ готове розглянути продаж Іллі Забарного під час одного з найближчих трансферних вікон. Парижани незадоволені виступами українського центрбека та можуть погодитися на його відхід за умови вигідної пропозиції.

За інформацією джерела, кілька англійських клубів стежать за ситуацією навколо українця та готові заплатити за нього від 50 до 60 мільйонів євро. Такий трансфер дозволив би французькому гранду отримати значні кошти для перебудови оборони.

Одним із можливих напрямків для Забарного залишається англійська Прем'єр-ліга. Раніше повідомлялося про інтерес до захисника з боку лондонського Арсенала. Однак наразі конкретного рішення щодо наступного клубу українця не оголошено.

Додатковим приводом для обговорення майбутнього футболіста стала критика його виступів. Нещодавно Забарного назвали найгіршим гравцем ПСЖ у переможному матчі проти Ле-Мана.

ПСЖ уже шукає заміну українцю

Одним із головних кандидатів на заміну Забарному є французький центральний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро. Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш стежить за футболістом ще з 2025 року.

Водночас потенційний трансфер не обіцяє бути простим. За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед готовий розпочати переговори щодо продажу 20-річного оборонця, якщо отримає пропозицію від 50 мільйонів євро.

Конкуренцію парижанам у боротьбі за Йоро може скласти мюнхенська Баварія, яка також зацікавлена у французькому захиснику.

Раніше Іллю Забарного жорстко розкритикував колишній гравець збірної Люксембурга Максим Шано.