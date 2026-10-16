Будущее украинца во Франции оказалось под вопросом, а потенциальный трансфер может принести парижанам значительную сумму. В то же время в ПСЖ, по сообщениям, уже определились с кандидатом, способным заменить Забарного в центре обороны, пишет Foot Parisien.

Сколько хочет получить ПСЖ

Руководство ПСЖ готово рассмотреть продажу Ильи Забарного во время одного из ближайших трансферных окон. Парижане недовольны выступлениями украинского центрального защитника и могут согласиться на его уход при условии выгодного предложения.

По информации источника, несколько английских клубов следят за ситуацией вокруг украинца и готовы заплатить за него от 50 до 60 миллионов евро. Такой трансфер позволил бы французскому гранду получить значительные средства для перестройки обороны.

Одним из возможных направлений для Забарного остается английская Премьер-лига. Ранее сообщалось о интересе к защитнику со стороны лондонского Арсенала. Однако пока конкретного решения относительно следующего клуба украинца не объявлено.

Дополнительным поводом для обсуждения будущего футболиста стала критика его выступлений. Недавно Забарного назвали худшим игроком ПСЖ в победном матче против Ле-Мана.

ПСЖ уже ищет замену украинцу

Одним из главных кандидатов на замену Забарному является французский центральный защитник Манчестер Юнайтед Лени Йоро. Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш следит за футболистом еще с 2025 года.

В то же время потенциальный трансфер обещает быть непростым. По информации источника, Манчестер Юнайтед готов начать переговоры о продаже 20-летнего защитника, если получит предложение от 50 миллионов евро.

Конкуренцию парижанам в борьбе за Йоро может составить мюнхенская Бавария, которая также заинтересована во французском защитнике.

Ранее Илью Забарного жестко раскритиковал бывший игрок сборной Люксембурга Максим Шано.