Полузащитник Иван Желизко имел шанс получить первый вызов во взрослую сборную Украины от Андреа Мальдеры во время одного из ближайших международных перерывов. Однако футболист выбрал для себя иную судьбу – и уже имеет повод сожалеть об этом.

Желизко вместе с членами своей семьи получил гражданство Польши. Как пишет местное издание Sport Fakt, это вовсе не гарантирует ему карьерный рост в сборной нашей соседней страны.

Желизко упустил шанс попасть в сборную

Тренерский штаб сборной Польши проанализировал имеющиеся варианты в полузащите и пришел к неприятному для Ивана Желизко выводу: у них достаточно качественных футболистов на этой позиции, чтобы не приглашать бывшего украинца в состав. Мол, кадровый ресурс "Кадры" и так силен, поэтому привлекать новых футболистов пока не планируют.

В то же время до смены гражданства Желизко считался серьезным претендентом на место в национальной сборной Украины. Игрок провел целых 43 матча за различные возрастные группы "сине-желтых" – от U-17 до первой и пока единственной в нашей истории олимпийской сборной U-23.

По слухам, Андреа Мальдера планировал заиграть полузащитника еще до завершения Лиги наций. Но именно в ноябре стало известно, что Желизко больше не связывает свою жизнь с Украиной и принял польское гражданство.

До этого он с 2023 по 2026 год выступал за "Лехию", прежде чем болгарский "Лудогорец" выкупил его контракт за 3 миллиона евро.