Потеря для украинского спорта: во время удара по Чернигову погибла 15-летняя гимнастка

Российская атака на центр Чернигова 29 октября унесла жизнь 15-летней гимнастки Яны Пешковой. Девушка стала одной из жертв удара по мирным жителям города.

О трагической новости сообщила черниговская студия художественной гимнастики Magic sports, воспитанницей которой была Яна. Там признались, что не могут смириться с потерей девушки, у которой впереди была целая жизнь.

Что известно о гибели Яны Пешковой

В студии назвали Яну частью своей спортивной семьи и вспомнили о ее мечтах и планах, которым не суждено было сбыться из-за российского удара.

Ей было всего 15 лет. Она была воспитанницей нашей студии, частью нашей спортивной семьи. Девочкой, у которой впереди должна была быть целая жизнь, столько мечтаний, планов и счастливых моментов… Но Россия решила иначе,

– говорится в сообщении.

В студии отметили, что Яна навсегда останется в памяти светлой, искренней и улыбчивой. Ее наставники выразили соболезнования родным и близким девушки.

Нет слов, способных утешить такую боль. Светлая память. Наша Яна – наш ангелочек,

– написали представители Magic sports.

Россия совершила атаку на центр Чернигова: есть погибшие и раненые

Утром 29 октября российские войска атаковали Чернигов реактивными дронами. Российские войска провели атаку на Чернигов с использованием реактивных дронов. Около 12:00 начальник городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщил о попадании российского беспилотника в центральной части города.

В результате удара загорелись магазины и автомобили. По информации чиновника, погибли как минимум два человека – обе погибшие были 15-летними девушками. Еще около трех десятков человек пострадали.

Брыжинский подчеркнул, что под удар попали мирные жители, которые шли на работу и занимались обычными повседневными делами.