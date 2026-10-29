Россия нанесла удар по центру Чернигова: есть погибшие и много пострадавших

Около 12:00 глава ГВА Дмитрий Брыжинский сообщил о попадании российского БПЛА в центральную часть города.

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Сколько человек пострадало в результате атаки?

Под удар попали обычные мирные люди, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день– отметил чиновник.

По его словам, в результате обстрела в городе загорелись магазины и автомобили. По меньшей мере два человека погибли.

Сначала сообщалось, что ранения получили четыре человека. Однако вскоре число пострадавших увеличилось.

По состоянию на 13:00 известно о 15 раненых, среди них – трое несовершеннолетних, в том числе дети 10 и 16 лет.

В больницы города доставлены 11 пострадавших, еще четырем оказана медицинская помощь на месте.

В связи с вражеским ударом внесены изменения в движение общественного транспорта, курсирующего по проспекту Победы. В настоящее время транспорт объезжает этот участок.

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Последствия атаки на Чернигов / Фото ГСЧС

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Кроме Чернигова, под смертельные удары попали Днепр и Кременчуг. В Днепре российский реактивный дрон попал по железнодорожной платформе, где стоял поезд №866 Днепр – Запорожье. Сейчас известно о 13 погибших и десятке раненых.

В Кременчуге российский беспилотник попал в многоэтажный дом. Сообщается о двух погибших, также есть раненые.